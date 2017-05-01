Разведка США получила доказательства причастности РФ к кибератакам − СМИ

В разведке США заявили, что им удалось получить "неопровержимые доказательства" того, что Россия якобы причастна к передаче через третьих лиц сайту WikiLeaks материалов, полученных путем взлома, передает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что доклад с доказательствами должен был быть представлен нынешнему президенту США Бараку Обаме 5 января, а избранному президенту страны Дональду Трампу 6 января, однако, документ еще находится в разработке.

Источник: korrespondent.net