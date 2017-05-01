Лента RSS
Подписаться на ленту
05 января 2017, четверг, 08:14
-9°C
Завтра -20°C
-9°C
Завтра -20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,05
05. 01. 2017

Разведка США получила доказательства причастности РФ к кибератакам − СМИ

 
В разведке США заявили, что им удалось получить "неопровержимые доказательства" того, что Россия якобы причастна к передаче через третьих лиц сайту WikiLeaks материалов, полученных путем взлома, передает Reuters со ссылкой на американских чиновников.
 
Отмечается, что доклад с доказательствами должен был быть представлен нынешнему президенту США Бараку Обаме 5 января, а избранному президенту страны Дональду Трампу 6 января, однако, документ еще находится в разработке.
 
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ваша дочь, только что согласилась стать моей женой.
- Сам виноват, нечего было ходить сюда каждый вечер!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.