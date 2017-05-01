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05. 01. 2017

Итоги 04.01: Запрет въезда Ле Пен, взрыв в Сумах

 
Президент подписал закон о досрочной пенсии участникам АТО
 
Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц из числа участников антитеррористической операции".
 
Документ предоставляет право на назначение пенсии по возрасту военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, которые принимали непосредственное участие в АТО в районах ее проведения, после достижения мужчинами 55 лет, женщинами − 50-55 лет, при наличии страхового стажа не менее 25 лет − для мужчин и 20 лет − для женщин.
 
Такое же право получают участники боевых действий в составе добровольческих формирований, а также жены (мужья), если они не вступили в повторный брак, и родители вышеупомянутых категорий граждан, которые погибли или пропали без вести, умерли вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в АТО или обеспечения ее проведения.
 
ЦРУ заявило о четких доказательствах кибератак России в США
 
Директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан заявил, что в хакерские нападения вовлечена не только Россия, но и ряд других стран.
 
Он отметил, что существуют "четкие доказательства" вмешательства РФ в предвыборный процесс в США с помощью хакерских атак. 
 
При этом глава ЦРУ не рассказал о содержании секретного доклада, предоставленного ранее и посвященного кибератакам РФ. 
 
Также Бреннан обвинил Россию в применении тактики "выжженной земли" в Сирии, которая стала причиной гибели тысяч местных жителей. 
 
На Закарпатье пришла непогода
 
В ГСЧС уточнили, что из-за резкого ухудшения погоды ограничено движение на трассах государственного значения в Закарпатской области. Грузовым автомобилям запрещено движение от города Стрый до границы Закарпатской области.
 
Кроме того, в пяти районах Закарпатья из-за налипания снега на провода повреждены линии электропередач, без электроэнергии оставались 25 населенных пунктов.
 
Позже стало известно, что В Закарпатской области из-за снегопада сошли две лавины.
 
СБУ запретила въезд Марин Ле Пен в Украину
 
Служба безопасности Украины направила в МИД официальное письмо про запрет въезда кандидату в президенты Франции, лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в Украину. 
 
Ранее Марин Ле Пен заявила, что считает оккупацию Крыма Россией законной.
 
В Сумах произошел взрыв в многоэтажном доме
 
В многоквартирном доме в Сумах вечером 3 января произошел взрыв. 
 
 
Председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Николай Чечеткин сообщил, что на седьмом этаже дома по ул. Металлургов, 24 произошел взрыв газа.
 
Погибла женщина, два человека спасены из-под завалов. За медицинской помощью обратилось 10 человек (трое детей, семеро взрослых).
 
Позже стало известно, что виновник взрыва − психически больной мужчина, который нарочно открыл на кухне вентили газовой плиты и поджег сигарету.
 
Прошла историческая встреча глав Молдовы и Приднестровья
 
Президенты Молдовы и непризнанной Приднестровской Молдавской республики Игорь Додон и Вадим Красносельский провели первую встречу за восемь лет. На ней они определили вопросы во взаимоотношениях, требующие первоочередного решения.
 
"Речь идет о свободе перемещения граждан, признании документов, о железной дороге, связи. Контакт состоялся, встреча была насыщенная, а дальнейшее – это работа двух сторон", – сообщила пресс-служба Красносельского.

Источник: korrespondent.net

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