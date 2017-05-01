Авианосец Китая провел учения в спорных водах

Китай провел учения авианосной группы с полетами палубных самолетов в Южно-Китайском море, передает Синьхуа.
Впервые авианосец Ляонин, эскорт которого состоит из трех ракетных эсминцев, двух фрегатов, противолодочного корвета и корабля снабжения, зашел в спорный морской регион, сообщают в Военно-морском институте США.
В полетах участвуют истребители J-15 и палубные вертолеты. Пекин называет эти учения весьма важными с точки зрения проблем боевого слаживания авианосной группы.
Представители американского военного ведомства отметили, что не имеют замечаний по поводу китайских учений.
"Мы продолжаем наблюдать за китайской активностью в регионе. США признают свободу мореплавания и использования воздушного пространства для всех стран в соответствии с международным правом", - заявили в Пентагоне.
Первый и единственный на сегодняшний день китайский авианосец Ляонин вошел в Южно-Китайское море 26 декабря 2016 года. Авианосец сопровождают два эсминца проекта 052C, один эсминец более современного проекта 052D, два фрегата проекта 054А, противолодочный корвет проекта 056А и судно снабжения проекта 903А.
Ранее учения с использованием авианосца проводились исключительно в прибрежных водах Желтого и Восточно-Китайского морей.
Источник: korrespondent.net
новость
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-