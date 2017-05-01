Авианосец Китая провел учения в спорных водах

Китай провел учения авианосной группы с полетами палубных самолетов в Южно-Китайском море, передает Синьхуа.

Впервые авианосец Ляонин, эскорт которого состоит из трех ракетных эсминцев, двух фрегатов, противолодочного корвета и корабля снабжения, зашел в спорный морской регион, сообщают в Военно-морском институте США.

В полетах участвуют истребители J-15 и палубные вертолеты. Пекин называет эти учения весьма важными с точки зрения проблем боевого слаживания авианосной группы.

Представители американского военного ведомства отметили, что не имеют замечаний по поводу китайских учений.

"Мы продолжаем наблюдать за китайской активностью в регионе. США признают свободу мореплавания и использования воздушного пространства для всех стран в соответствии с международным правом", - заявили в Пентагоне.

Первый и единственный на сегодняшний день китайский авианосец Ляонин вошел в Южно-Китайское море 26 декабря 2016 года. Авианосец сопровождают два эсминца проекта 052C, один эсминец более современного проекта 052D, два фрегата проекта 054А, противолодочный корвет проекта 056А и судно снабжения проекта 903А.

Ранее учения с использованием авианосца проводились исключительно в прибрежных водах Желтого и Восточно-Китайского морей.

Источник: korrespondent.net