Секретный доклад по "кибератакам РФ" обнародуют

Секретный доклад о вмешательстве России в выборы президента США завершен и сегодня, 5 января, будет представлен Бараку Обаме, сообщает ABC News со ссылкой на высокопоставленные источники.
На следующий день доклад по кибератакам, в которых обвиняют Москву, представят избранному президенту США Дональду Трампу.
Брифинги по нему будут проводить руководители разведывательных учреждений, в том числе Национальной разведки США, Агентства национальной безопасности (АНБ), ФБР и ЦРУ.
Источники, знакомые с содержанием доклада, отмечают, что его публичную версию обнародуют не раньше следующего понедельника. В тот же день доклад будет представлен Конгрессу.
По информации издания, версия для обнародования будет гораздо менее разоблачающей.
Источник: korrespondent.net
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