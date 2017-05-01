Секретный доклад по "кибератакам РФ" обнародуют

Секретный доклад о вмешательстве России в выборы президента США завершен и сегодня, 5 января, будет представлен Бараку Обаме, сообщает ABC News со ссылкой на высокопоставленные источники.

На следующий день доклад по кибератакам, в которых обвиняют Москву, представят избранному президенту США Дональду Трампу.

Брифинги по нему будут проводить руководители разведывательных учреждений, в том числе Национальной разведки США, Агентства национальной безопасности (АНБ), ФБР и ЦРУ.



Источники, знакомые с содержанием доклада, отмечают, что его публичную версию обнародуют не раньше следующего понедельника. В тот же день доклад будет представлен Конгрессу.



По информации издания, версия для обнародования будет гораздо менее разоблачающей.

Ранее Трамп заявил, что информация о кибератаках от спецслужб поможет ему оцнить адекватность санкций администрации Обамы.

У нового президента США отмечают, что разведка пока не убедила Трампа, что российские хакеры вмешивались в выборы президента.

Источник: korrespondent.net