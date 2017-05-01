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05. 01. 2017

Австрия во главе ОБСЕ: Украина - в приоритете

Глава МИД Австрии Себастьян Курц заверил, что конфликт на востоке Украины является приоритетом для Вены.

Отметим, что Австрия с 1 января 2017 года председательствует в ОБСЕ, а Курц стал во главу организации.

"После двух дней на востоке Украины вернулся в Вену. Конфликт внутри и вокруг Украины является приоритетом для Австрии во время председательства в ОБСЕ", - написал он в Twitter.

Новый глава организации поблагодарил миссию ОБСЕ, которая во время его визита в Донецкую область показала, как обстоят дела на Донбассе, а также своего украинского коллегу Павла Климкина за сопровождение.

Ранее Курц назвал минские договоренности единой базой, на которой должны проводиться переговоры. Он подчеркнул, что прекращение огня зависит не только от ОБСЕ, но и от Москвы, Киева.

Источник: korrespondent.net

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