Погода в Украине: штормовой ветер, снег и гололед

Погода в Украине 5 января будет ветренной и снежной, сообщает Укргидрометцентр.
Среди погодных угроз - сильный ветер, гололед и угроза схода лавин в Карпатах. Так, в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях сохранится угроза схода лавин, объявлен штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду. Продолжит идти снег. Днем температура составит -1...-3, ночью -3...-5.
Снег также ожидается на севере и в центре Украины. На дорогах - гололед. Днем -1...+1, ночью -3...-5.
На востоке также на дорогах скользко. В Донецкой, Луганской и Запорожской областях порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Синоптики прогнозируют снег с дождем. Дневная температура -1...+1. Ночью похолодает до -3...-5.
На юге и в Крыму сегодня штормовой ветер - до 15-20 метров в секунду. На дорогах гололед. Также ожидается снег с дождем. Днем +2...+4, ночью -1...-3.
В Киеве 5 января ожидается снег. Днем 0...+2, ночью -2...-4. На дорогах гололед.
Источник: korrespondent.net
новость
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-