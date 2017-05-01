Погода в Украине: штормовой ветер, снег и гололед

Погода в Украине 5 января будет ветренной и снежной, сообщает Укргидрометцентр.

Среди погодных угроз - сильный ветер, гололед и угроза схода лавин в Карпатах. Так, в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях сохранится угроза схода лавин, объявлен штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду. Продолжит идти снег. Днем температура составит -1...-3, ночью -3...-5.

Снег также ожидается на севере и в центре Украины. На дорогах - гололед. Днем -1...+1, ночью -3...-5.

На востоке также на дорогах скользко. В Донецкой, Луганской и Запорожской областях порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Синоптики прогнозируют снег с дождем. Дневная температура -1...+1. Ночью похолодает до -3...-5.

На юге и в Крыму сегодня штормовой ветер - до 15-20 метров в секунду. На дорогах гололед. Также ожидается снег с дождем. Днем +2...+4, ночью -1...-3.

В Киеве 5 января ожидается снег. Днем 0...+2, ночью -2...-4. На дорогах гололед.

Напомним, что с 6 января в Украине произойдет резкое снижение температуры воздуха. Местами температура понизится до 20-26 градусов мороза, днем ​​до 11-17 градусов мороза.

Источник: korrespondent.net