В США у стратегического B-52 отвалился двигатель в полете - СМИ

В США у стратегического бомбардировщика B-52 американских ВВС отвалился двигатель во время учебного полета. Об этом пишет Defense News, ссылаясь на командование ВВС США.
Инцидент произошел 4 января в ненаселенной местности примерно в 46 км к северо-востоку от базы Майнот в Северной Дакоте.
Самолету, лишившемуся силовой установки, удалось благополучно совершить посадку, поскольку на B-52, способных доставлять ядерные боезаряды, установлено восемь турбовинтовых двигателей. Пострадавших нет.
Обломки упавшего двигателя уже нашли и сейчас идет их сбор. Причины случившегося пока не известны, начато разбирательство обстоятельств инцидента.
В прошлом году Boeing при содействии ВВС США установили новую перспективную систему сброса вооружения карусельного типа на B-52.
В сентябре сообщалось, что новейший эскадренный миноносец США класса Zumwalt оказался неисправным. Во время подготовки корабля к испытаниям обнаружили, что поломка произошла из-за попадания забортной воды в систему одного из гребных валов эсминца.
B-52 является самым старым американским тяжелым дальним бомбардировщиком. В ВВС он используется с 1955 года.
В настоящее время в составе ВВС находится 76 самолетов (18 из них - в резерве), каждый из которых способен нести 31,5 тонны крылатых ракет, бомб, включая высокоточные, и мин.
Предполагается, что они будут продолжать эксплуатироваться примерно до 2030 года.
Источник: korrespondent.net
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