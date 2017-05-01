Лента RSS
Подписаться на ленту
05 января 2017, четверг, 11:13
-12°C
Завтра -20°C
-12°C
Завтра -20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,05
05. 01. 2017

В США у стратегического B-52 отвалился двигатель в полете - СМИ

В США у стратегического бомбардировщика B-52 американских ВВС отвалился двигатель во время учебного полета. Об этом пишет Defense News, ссылаясь на командование ВВС США.

Инцидент произошел 4 января в ненаселенной местности примерно в 46 км к северо-востоку от базы Майнот в Северной Дакоте.

Самолету, лишившемуся силовой установки, удалось благополучно совершить посадку, поскольку на B-52, способных доставлять ядерные боезаряды, установлено восемь турбовинтовых двигателей. Пострадавших нет.

Обломки упавшего двигателя уже нашли и сейчас идет их сбор. Причины случившегося пока не известны, начато разбирательство обстоятельств инцидента.

В прошлом году Boeing при содействии ВВС США установили новую перспективную систему сброса вооружения карусельного типа на B-52.

В сентябре сообщалось, что новейший эскадренный миноносец США класса Zumwalt оказался неисправным. Во время подготовки корабля к испытаниям обнаружили, что поломка произошла из-за попадания забортной воды в систему одного из гребных валов эсминца.

B-52 является самым старым американским тяжелым дальним бомбардировщиком. В ВВС он используется с 1955 года.

В настоящее время в составе ВВС находится 76 самолетов (18 из них - в резерве), каждый из которых способен нести 31,5 тонны крылатых ракет, бомб, включая высокоточные, и мин.

Предполагается, что они будут продолжать эксплуатироваться примерно до 2030 года.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ваша дочь, только что согласилась стать моей женой.
- Сам виноват, нечего было ходить сюда каждый вечер!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.