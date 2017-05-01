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05. 01. 2017

В АП назвали страхом статью Пинчука о мире с РФ

В Администрации президента Петра Порошенко назвали страхом и слабостью призыв миллиардера Виктора Пинчука к компромиссам "ради мира с Россией".

Пинчук ранее написал статью в Wall Street Journal, в которой говорит о необходимости пожертвовать Крымом и Донбассом, а также забыть о членстве НАТО и ЕС. Эту заметку прокомментировал заместитель главы АП Константин Елисеев. также на страницах WSJ.

"Я согласен с его благородным призывом к миру на Донбассе, но не могу согласиться с призывом к компромиссам, которые создают проблемы. Страх и слабость - плохие советчики. Они лишь разыгрывают аппетиты России, которые принесут еще большую агрессию и больше человеческих страданий", - написал Елиссев.

Он подчеркнул, что альтернативы европейскому и евроатлантическому курсу Украины нет.

"Отказ от европейской интеграции был бы политическим самоубийством для любого политика в Украине, особенно после Революции достоинства", - написал Елисеев.

Замглавы АП также призвал не торговать Донбассом и Крымом.

"Украина выступает за местные выборы, но только на основании закона Украины и стандартов ОБСЕ. Кремлю, безусловно, хотелось бы узаконить свою гибридную оккупацию и марионеточные режимы на Донбассе украинскими руками. Но никто не должен попасть в эту ловушку", - пишет Елисеев.

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый раскритиковал Пинчука за его позицию, высказанную в статье, обвинив его в "помощи врагам".

Отметим, что Пинчук является самым крупным вкладчиком в фонд семьи Клинтон среди украинцев - около 13 миллионов долларов. Но также выделил Дональду Трампу 150 тысяч долларов на выборы.

Источник: korrespondent.net

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