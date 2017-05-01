Север Германии пострадал от наводнений

На севере Германии, в федеральных землях Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург-Передняя Померания объявлен режим чрезвычайного положения из-за ураганного ветра.
На улицах в городах Любек, Росток, Варнемюнде и Висмар вечером в среду, 4 января, были зафиксированы затопления. Повреждены десятки зданий.
В Любеке по меньшей мере восемь автомобилей были вытащены из затопленных территорий. Пешие подходы к центральным районам городов оказались перекрыты.
Наводнение может стать крупнейшим за последние 10 лет, сообщает dpa.
Метеорологи не исключают, что уровень воды в городах поднимется еще на 10 сантиметров. В Любеке, Висмаре и Ростоке уровень уже превысил норму более чем на полтора метра. При этом ураганный ветер немного стих, как сообщает телевещатель ARD.
На острове Рюген один из районов коммуны Гагер оказался отрезанным от остальной части острова. Еще на одном острове Германии - Узедоме - повреждения оказались более существенными.
На востоке и юге страны не исключены сильные снегопады и ливни с градом. В пятницу по всей Германии ожидаются морозы до минус 7 градусов, а в горах - до минус 20.
Источник: korrespondent.net
новость
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-