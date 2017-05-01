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05. 01. 2017

Мост в Крым: строители установили половину свай

Строители моста из Крыма в Россию выполнили половину свайных работ на морских и сухопутных участках, передает портал Крымский мост.

Как сообщают строители, на глубину от 12 до 90 м было погружено 3540 свай из более чем 7000, которые были запланированы проектом.

Фундаменты автодорожных и железнодорожных опор моста состоят из свай трех типов. Работы по буронабивным сваям были выполнены строителями в полном объеме, по призматическим - на 50 процентов, по трубчатым - более чем на 40 процентов, которых по проекту необходимо установить около 5,5 тысяч.

По данным Крымского моста, к началу 2017 года готовы более 210 опор моста из 595. На данный момент идет строительство 140 опор.

Ранее Коммерсант писал, что новый повторный конкурс на строительство подходов к Керченскому мосту сорван из-за отсутствия заявок.

Отметим, что 23 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что введение в эксплуатацию Керченского моста в 2018 году поспособствует развитию российско-украинских отношений.

Источник: korrespondent.net

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