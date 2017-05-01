СМИ: В России лайнер едва не столкнулся с самолетом НАТО

Российский пассажирский лайнер экстренно снизился во время полета на Курилы, чтобы избежать столкновения с иностранным военным самолетом, предположительно НАТО, сообщает Интерфакс.

Как рассказал агентству военный источник, самолет Bombardier российской авиакомпании в ночь на 5 января вылетел с Сахалина на Курильские острова. Когда он набрал высоту шесть тысяч метров, диспетчеры заметили приближающийся к лайнеру на тех же высотах неопознанный самолет, который не отвечал на запросы с земли.

"Было принято решение об экстренном снижении пассажирского самолета чтобы избежать опасного сближения или вовсе столкновения в воздухе", - отметил источник.



Выйти на связь с пилотом неопознанного самолета диспетчерам так и не удалось. По словам источника агентства, удалось зафиксировать сигнал самолетного радиолокационного ответчика неопознанного борта.

По международной классификации он относится к воздушным судам блока НАТО, подчеркнул собеседник агентства.

Ранее пилоты НАТО, проходящие службу в Эстонии и Финляндии, рассказывают о частых полетах российских ВКС в воздушном пространстве этих государств. В Альянсе полеты российских самолетов назвали "раздражающими".

Отметим, что в Пентагоне не исключают сценария, при котором истребители РФ начнут сбивать самолеты США в воздушном пространстве Сирии.

Источник: korrespondent.net