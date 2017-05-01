Турция может забрать у США авиабазу Инджирлик

Присутствие сил коалиции во главе с США на турецкой базе Инджирлик Анкара поставила под вопрос. Об этом сообщил Вице-премьер Турции Вейси Кайнак, передает Reutets.

Вопрос использования военной базы силами возглавляемой США коалиции и НАТО стоит на повестке дня турецкого правительства, поскольку Анкару разачоравалась отсутствием поддержик своих операций в Сирии.

Напомним, что Турция начала вторжение в Сирию, в августе, чтобы отодвинуть боевиков ИГИЛ и курдские силы от границы.

Анкару не устраивает отсутствие помощи США вокруг сирийского города Аль-Баб, которые, как известно, поддерживают некоторые курдские группы, не оказали поддержку своего последнего толчка.

Отметим, что накануне Вашингтон пообщела Анкаре "постоянную поддержку" вокруг Аль-Баб после переговоров с турецкой стороной. Ранее в Турции допустили, что авиабаза Инджирлик может быть предоставлена в пользование России, если из Москвы обратятся с такой просьбой.

Авиабаза Инджирлик используется ВВС США и Турции, ее деятельность регулируется Договором о военном и экономическом сотрудничестве двух стран.

На ней базируются самолеты ряда стран, входящих в международную коалицию во главе с США и участвующих в воздушной операции против ИГИЛ.

Перемирие в Сирии. К чему пришли Россия и Турция

Источник: korrespondent.net