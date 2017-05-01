В Лондоне лошадь попыталась сесть в автобус

Лошадь, пытавшаяся на днях сесть в лондонский автобус, не на шутку изумила проходившего мимо гостя британской столицы.

Мэр главного города острова Джерси Саймон Кроуфорд рассказал районной газете Islington Gazette, как, гуляя по Лондону в минувший вторник, он несколько заблудился и оказался на Аппер-стрит в районе Излингтон на севере Лондона, как вдруг увидел "весьма странную сцену", а именно: лошадь пыталась зайти в автобус.

К счастью, при нем оказался мобильный телефон, и Кроуфорд смог не только стать очевидцем столь необычной сцены, но и запечатлеть ее для широкой общественности.

Как выяснилось, офицер конной полиции Дэн Смит просто-напросто оказывал помощь мужчине в обычном рейсовом автобусе, которому внезапно стало плохо, а его конь Инвиктор решил не отставать.

Как выразился представитель столичной полиции, Инвиктор продемонстрировал, что он - надежный член команды.

Конная полиция ежедневно патрулирует улицы Лондона и отвечает на вызовы, как любое другое полицейское подразделение.

SIMON CROWCROFT / Инвиктор тоже поучаствовал в оказании помощи пострадавшему

Представитель лондонской "скорой помощи" добавил: "Нам поступил вызов, что человеку стало плохо на Аппер-стрит. Мы оказали помощь человеку на месте, в больницу никого доставлять не пришлось".

Источник: korrespondent.net