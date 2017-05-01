Радиационный фон вокруг ЧАЭС снизился в два раза

Радиационный фон вокруг новой Арки Чернобыльской АЭС снизился более чем в два раза после надвижки нового безопасного конфаймента. Об этом сообщил заместитель директора технического по объекту Укрытие Сергей Кондратенко, передает пресс-служба ЧАЭС.

"Хоть до завершения строительства нового безопасного конфайнмента и ввода систем в проектный режим остается еще год, надвижка Арки уже повлияла на текущую безопасность объекта Укрытие. После установки НБК в проектное положение мощность дозы вокруг Арки снизилась более чем в два раза. Это свидетельствует о повышении безопасности на площадке", - сказал Кондратенко.

Он подчеркнул, что Арка позволила исключить попадание атмосферных осадков вовнутрь Укрытия, что ранее являлось основным фактором деградации строительных конструкций объекта, переноса радиоактивных веществ как внутри объекта, так и за его пределы.

Также важным фактором в части повышения безопасности Укрытия является также отсутствие снеговой и ветровой нагрузки на его конструкции, поскольку все они сейчас надежно закрыты Аркой.

6 июня сообщалось, что все энергоблоки Чернобыльской АЭС освобождены от отработанного ядерного топлива.

Видео накрытия ЧАЭС аркой

ПО ТЕМЕ СЮЖЕТ Чернобыль после взрыва и 30 лет спустя 26 апреля 2016, 14:57 Чернобыль после взрыва и 30 лет спустя

Авария на Чернобыльской АЭС - одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества.

26 апреля 1986 года в четвертом энергоблоке станции произошел взрыв, в результате которого последовал выброс радиоактивных веществ.

В первые три месяца после аварии погибли около 30 человек. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Беларуси, Украины и России.

Вокруг АЭС была создана так называемая зона отчуждения, из которой эвакуировали два города - Припять и Чернобыль, а также 74 села.

Жители чернобыльской зоны рассказали о своем быте

Источник: korrespondent.net