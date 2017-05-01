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05. 01. 2017

Медведчук: Украина переживает крах евроатлантических идей

Новый 2017 год для Украины будет переломным и крайне непростым. Такое мнение выразил лидер Общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктор Медведчук.

Он отметил, что Украине необходимо выработать новые принципы внешней и внутренней политики, передает сайт организации.

"Мир находится на пороге грандиозных изменений... В 2017-м дезинтеграционные процессы в ЕС только усилятся. Сегодня это уже не вызывает никаких сомнений. Даже у сторонников объединенной Европы", - подчеркнул Медведчук. 

По мнению политика, для официального Киева, "который своим сервильным прогибом перед демократами усложнил и без того непростые отношения с республиканцами", это означает прекращение безоговорочной поддержки со стороны Вашингтона и необходимость выстроить новую "систему координат". 

"Все это подводит нас к мысли, что для Украины, переживающей крах евроатлантических идей, 2017 год будет переломным и крайне непростым. "Стратегические партнеры" - ЕС и США - уже продемонстрировали Киеву, что ни на членство в ЕС, ни на членство в НАТО Украина рассчитывать не может. А это значит, что наша страна должна выработать новые принципы внешней и внутренней политики", - говорит Медведчук.

Он считает, что "формулой национального успеха", должны быть гуманитарные вопросы.

"А в знаменателе - конкурентоспособное государство, обеспечивающее права и свободы граждан, развивающее экономику, создающее рабочие места, привлекающее инвестиции, обеспечивающее достойные зарплаты и пенсии", - пояснил политик. 

При этом в основе внешней политики, убежден Медведчук, должны лежать интересы государства, интересы национальной экономики, здоровый прагматизм и стратегическое видение.  

"Реализация Формулы национального успеха не только позволит Украине восстановить экономический и политический суверенитет, но и стать полноправным игроком на геополитической арене. Чтобы самой решать свою судьбу и определять свое будущее", - уверен Медведчук.

Источник: korrespondent.net

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