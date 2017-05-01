Газ Онищенко передали Укргаздобыче

Киевский суд арестовал природный газ акционерного общества Пласт, связанного с нардепом Александром Онищенко, и передал его для дальнейшей реализации госкомпании Укргаздобыча.
В полиции полагают. что Пласт в 2014-2016 годах нанесло государству убытки в размере 170 миллионов гривен. Газ, добываемый на Стрелковом месторождении закачивался в Глебовское подземное хранилище газа (ПХГ) на территории Крыма.
Как известно, Пласт не имеет договоров с Укргаздобычей, при этом эксплуатирует скважины на Стрелковом месторождении в Херсонской области, из которых газ поставляется в город Геническ также на Херсонщине.
При этом компания аффилирована с депутатом Верховной Рады Александром Онищенко.
Арест судом первой инстанции был наложен еще 22 декабря 2016 года по ходатайству НАБУ. После этого Апелляционного суд отказал Пласту в снятии ареста.
Ранее в Нафтогазе заявили, что в газовой схеме Онищенко замечены многие политики.
Напомним, депутаты лишили неприкосновенности Онищенко и дали согласие на его задержание и арест. В ГПУ утверждают, что Онищенко организовал преступную группировку с целью завладения средствами компании.
Источник: korrespondent.net
новость
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-