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05. 01. 2017

Газ Онищенко передали Укргаздобыче

Киевский суд арестовал природный газ акционерного общества Пласт, связанного с нардепом Александром Онищенко, и передал его для дальнейшей реализации госкомпании Укргаздобыча.

В полиции полагают. что Пласт в 2014-2016 годах нанесло государству убытки в размере 170 миллионов гривен. Газ, добываемый на Стрелковом месторождении закачивался в Глебовское подземное хранилище газа (ПХГ) на территории Крыма.

Как известно, Пласт не имеет договоров с Укргаздобычей, при этом эксплуатирует скважины на Стрелковом месторождении в Херсонской области, из которых газ поставляется в город Геническ также на Херсонщине.

При этом компания аффилирована с депутатом Верховной Рады Александром Онищенко.

Арест судом первой инстанции был наложен еще 22 декабря 2016 года по ходатайству НАБУ. После этого Апелляционного суд отказал Пласту в снятии ареста.

Ранее в Нафтогазе заявили, что в газовой схеме Онищенко замечены многие политики.

Напомним, депутаты лишили неприкосновенности Онищенко и дали согласие на его задержание и арест. В ГПУ утверждают, что Онищенко организовал преступную группировку с целью завладения средствами компании.
 

Источник: korrespondent.net

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