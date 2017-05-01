Сенатор-республиканец грозит РФ новыми санкциями

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что уверен в введении новых санкций против России, несмотря на желание избранного президента США Дональда Трампа наладить отношения с Москвой, передает CNN.
"Санкции будут, господин избранный президент Трамп", - сказал сенатор.
Он выразил надежду, что подготовленный американской разведкой доклад убедит Трампа во вмешательстве России в ход американских выборов.
"Они действительно опубликовали неприятную для Демократической партии информацию. Это действительно повлияло на позиции Хиллари Клинтон. Если не ответить на это - на следующих выборах это же могут сделать с республиканцами Иран и Китай", - добавил Грэм.
Сенатор также пригрозил Трампу, что не поддержит кандидатов, предложенных избранным президентом на ключевые посты, если те не признают факт вмешательства России в ход президентских выборов в США в 2016 году.
Грэм отдельно выделил бывшего главу нефтяной компании Exxon Mobil Рекса Тиллерсона, которого Трамп выдвинул на пост госсекретаря. Бизнесмен много сотрудничал с Россией, и журналисты называют его другом российского президента Владимира Путина.
Источник: korrespondent.net
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