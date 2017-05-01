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05. 01. 2017

Сенатор-республиканец грозит РФ новыми санкциями

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что уверен в введении новых санкций против России, несмотря на желание избранного президента США Дональда Трампа наладить отношения с Москвой, передает CNN.

"Санкции будут, господин избранный президент Трамп", - сказал сенатор.

Он выразил надежду, что подготовленный американской разведкой доклад убедит Трампа во вмешательстве России в ход американских выборов.

"Они действительно опубликовали неприятную для Демократической партии информацию. Это действительно повлияло на позиции Хиллари Клинтон. Если не ответить на это - на следующих выборах это же могут сделать с республиканцами Иран и Китай", - добавил Грэм.

Сенатор также пригрозил Трампу, что не поддержит кандидатов, предложенных избранным президентом на ключевые посты, если те не признают факт вмешательства России в ход президентских выборов в США в 2016 году.

Грэм отдельно выделил бывшего главу нефтяной компании Exxon Mobil Рекса Тиллерсона, которого Трамп выдвинул на пост госсекретаря. Бизнесмен много сотрудничал с Россией, и журналисты называют его другом российского президента Владимира Путина.

Ранее Трамп заявил, что информация о кибератаках от спецслужб поможет ему оценить адекватность санкций администрации Обамы.
 
У нового президента США отмечают, что разведка пока не убедила Трампа, что российские хакеры вмешивались в выборы президента.
 
Выжигая земли Трампа. Прощальные санкции Обамы

Источник: korrespondent.net

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