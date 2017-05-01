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05. 01. 2017

Сутки в АТО: рекорд обстрелов в новом году

За сутки в зоне АТО число обстрелов возросло до 52, что является рекордным показателем в новом 2017 году, заявил спикер Минобороны полковник Александр Мотузяник.

В штабе АТО сообщили, что на Мариупольском направлении огонь велся из минометов различных калибров по Водяному, Лебединскомму и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия – Гнутово, Широкино, Талаковку, Павлополь. По Широкино неоднократно вела огонь БМП.

На Луганском направлении по Новозвановке и Богуславском стреляли из 120 миллиметровых минометов, а по Новоолександровке и Станице Луганской – из гранатометов. 
 
На Донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям в районе Троицкого.
 
Из 120 и 82 миллиметровых минометов противник вел огонь по Троицкому, а также по Зайцево и Луганском. Из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливали Луганское, Авдеевку и Крутую Балку.

Мотузяник добавил, что один военнослужащий получил ранения на Светлодарской дуге.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, 1 боец получил ранения. Это произошло на Светлодарской дуге в результате вражеского минометного обстрела", – сказал он.

Накануне в зоне АТО были ранены двое военных.

Источник: korrespondent.net

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