Сутки в АТО: рекорд обстрелов в новом году

За сутки в зоне АТО число обстрелов возросло до 52, что является рекордным показателем в новом 2017 году, заявил спикер Минобороны полковник Александр Мотузяник.
В штабе АТО сообщили, что на Мариупольском направлении огонь велся из минометов различных калибров по Водяному, Лебединскомму и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия – Гнутово, Широкино, Талаковку, Павлополь. По Широкино неоднократно вела огонь БМП.
Мотузяник добавил, что один военнослужащий получил ранения на Светлодарской дуге.
"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, 1 боец получил ранения. Это произошло на Светлодарской дуге в результате вражеского минометного обстрела", – сказал он.
Накануне в зоне АТО были ранены двое военных.
Источник: korrespondent.net
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-