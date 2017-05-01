В Турции прогремел взрыв

В турецком городе Измир прогремел взрыв, передает Hurriyet.

Сообщается, что у здания суда в Измире взорвалось два автомобиля.

Агентство Reuters передает, что турецкие полицейские в ходе перестрелки ликвидировали двух предполагаемых террористов, устроивших взрыв.

В настоящий момент разыскивается третий организатор террористического акта.

В свобю очередь, издание CNN Turk сообщило о многих раненых.

"Возле здания суда в Измир произошел взрыв. На месте взрыва горит авто. К месту инцидента отправлено много машин скорой помощи", - говорится в сообщении.

Напомним, в новогоднюю ночь в ночном клубе Стамбула произошел теракт. Погибли 39 человек, 24 из них – иностранцы. Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".

Позже была установлена личность исполнителя теракта в Стамбуле.

Источник: korrespondent.net