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05. 01. 2017

В ДНР заявили об изменениях в обмене пленными

Представитель ДНР в Минске Денис Пушилин заявил, что Контактная группа внесла изменения в формулу обмена пленными "всех на всех", сообщают сепаратистские ресурсы.
 
"На последних встречах (21 декабря в Минске) было предложено новое уточнение – "всех подтвержденных на всех подтвержденных". И цифры переговорщиками были определены. Но проблема не только в цифрах", - сказал он.
 
Ранее в ДНР предложили обмен пленными "690 на 47", а Украина передала ДНР 15 пленных.

Источник: korrespondent.net

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