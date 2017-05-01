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05. 01. 2017

В сирийской Латакии произошел теракт

В сирийской провинции Латакия в городе Джабла произошел взрыв, передает Reuters.

Сообщается, что в торговом квартале в центре города взорвался заминированный автомобиль. После этого загорелись припаркованные неподалеку машины, серьезно повреждены дома и магазины.

В результате 25 человек получили ранения. Медики опасаются, что число жертв может увеличиться: спасатели до сих пор разбирают обломки, многие из пострадавших в критическом состоянии.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Ранее в сирийском Тартусе произошел теракт. Тогда самоподрывы устроили два смертника.

Источник: korrespondent.net

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