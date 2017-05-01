Для Британии создадут боевую лазерную установку

Министерство обороны Великобритании заключило контракт на сумму 30 млн фунтов (37 млн долларов) для создания прототипа лазерного оружия.
Цель разработки такого прототипа заключается в том, чтобы понять, может ли технология "направленной энергии" дать преимущество вооруженным силам. Демонстрация системы планируется на 2019 год.
Контракт заключен сразу с несколькими европейскими оборонными компаниями, которые будут работать над новой технологией сообща.
Оценивать прототип будут по тому, насколько точно он сможет выбирать и отслеживать цели на разных расстояниях и в разных погодных условиях - на суше и над водой.
Как объясняет Питер Купер из британской Оборонной научно-технической лаборатории (DSTL), в проекте "используются инновационные исследования с целью понять потенциал технологии мощных лазеров".
По его словам, эта технология может оказаться более эффективной ответной мерой на новые угрозы, с которыми могут столкнуться вооруженные силы Великобритании.
Представитель министерства обороны сообщил Би-би-си, что прототип разрабатывается не в целях дать отпор какой-то конкретной угрозе, а чтобы оценить, может ли такой тип оружия повысить эффективность вооруженных сил.
Новая гонка вооружений. Ядерная бомба vs лазер
Источник: korrespondent.net
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