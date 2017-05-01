В Ирпене установили самую дорогую в Украине елку

В Ирпене на Киевщине установили самую дорогую новогоднюю елку в Украине, которая обошлась городу почти в 200 тысяч гривен, сообщает Громада Приирпенья со ссылкой на сайт публичных закупок Prozorro.
Она оказалось искусственным деревом высотой в 16 метров и ценой в 199,5 тысяч гривен.
Отметается, что 199,5 тысяч гривен стоило само искусственное дерево, без иллюминации и украшений.
Издание подчеркнуло, что эта сумма в десять раз больше, чем в 2016 году потратили на ремонт крыши местной ирпенской школы 18.
Ранее Корреспондент.net показывал, как города Украины украсили к Новому году.
Источник: korrespondent.net
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