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05. 01. 2017

В Турции вынесли первый приговор по перевороту

В Турции за причастность к попытке военного переворота летом 2016 года двух военных приговорили в пожизненному заключению, передает The Daily Sabah.

Этот судебный приговор стал первым для участников июльского путча.

Отмечается, что экс-полковника и майора обвиняют в связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом.

По данным следствия, что осужденные  должны были стать старшими командирами в провинции Эрзурум в том случае, если бы июльская попытка переворота была удачной.

Накануне режим ЧП в Турции продлили на три месяца. Он был введен после попытки переворота в стране.

А ранее Греция отказалась экстрадировать турецких военных, которые бежали в страну.

В ночь с 15 на 16 июля в Турции произошла неудачная попытка военного переворота. Вскоре после этого не менее 50 тысяч человек были задержаны, уволены или отстранены от работы турецкими властями.

Источник: korrespondent.net

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