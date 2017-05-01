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05. 01. 2017

Минобороны раскрыло детали призыва офицеров запаса

В Минобороны рассказали подробности о призыве офицеров запаса, которые не служили в армии, а закончили военные кафедры вузов, о чем объявили сегодня.
 
Соответствующий комментарий появился на сайте оборонного ведомства Украины, где этот призыв назвали "аналогом срочной военной службы".
 
"Это, будем так говорить, аналог срочной военной службы, но к ней будут привлекаться граждане Украины в возрасте до 43 лет, которые окончили кафедры военной подготовки, получили офицерское звание младшего лейтенанта запаса и которые не проходили военной службы", - сказан в сообщении.
 
При этом срок службы будет составлять 18 месяцев, тогда как заключение контрактов будет зависить от категории военнослужащих.
 
Так, для лиц рядового состава срок контракта будет составлять до 3 лет, для лиц сержантского состава - от 3 до 5 лет, для лиц офицерского состава - от 2 до 10 лет.
Недавно в Генштабе заявили, что армия Украины будет комплектоваться по смешанному принципу и будет состоять из срочников и контрактников.

Кроме того, сообщалось, что Украина перейдет на контрактную армию к 2020 году.

Источник: korrespondent.net

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