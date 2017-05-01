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05. 01. 2017

В США рекордно снизилась безработица

В США число граждан, обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, сократилось до самого низкого уровня за последние несколько десятилетий, говорится в докладе американского министерства труда.

Сообщается, что за минувшую неделю это число упало на 28 тысяч, то есть до 235 тысяч по стране. Голос Америки отмечает, что любой показатель ниже 300 тысяч свидетельствует о здоровом рынке труда.

При этом данные о еженедельной статистике поданных обращений за пособием оставались ниже этого порога на протяжении почти двух лет.

Отметим, несколько лет назад, в период самой тяжелой фазы рецессии в США, уровень безработицы составлял 10 процентов, однако неуклонно снижался, достигнув 4,6-процентного уровня в ноябре 2016-го года.

Ранее также Британия сохранила рекордно низкую безработицу.

В то же время в Украине безработица растет.

Источник: korrespondent.net

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