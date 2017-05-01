Разведка США обвинила Россию в кибератаках

Американская разведка обвинила высокопоставленные официальные российские лица в санкционировании хакерских атак, которые были направлены на президентские выборы в США, передает Reuters.

"Мы считаем, что только самые высокопоставленные официальные лица в России могли санкционировать недавнее хищение и огласку данных, связанных с выборами в США", - сказали в разведке.

Глава американской национальной разведки Джеймс Клэппер добавил, что у России богатая история вмешательства в выборы.

"У русских богатая история вмешательства в выборы. Собственные и в других странах. Это восходит назад, к 60-м годам прошлого столетия, к зениту "холодной войны", - сказал он.

По его словам, США "никогда не сталкивались со столь агрессивной или прямой кампанией по вмешательству в избирательный процесс".

Отметим, сегодня должны предоставить секретный доклад о вмешательстве России в выборы в США Бараку Обаме, а завтра - Дональду Трампу.

Отметим, сам Трамп сомневается в причастности России к кибератакам.

Источник: korrespondent.net