Разведка США обвинила Россию в кибератаках

Американская разведка обвинила высокопоставленные официальные российские лица в санкционировании хакерских атак, которые были направлены на президентские выборы в США, передает Reuters.
"Мы считаем, что только самые высокопоставленные официальные лица в России могли санкционировать недавнее хищение и огласку данных, связанных с выборами в США", - сказали в разведке.
Глава американской национальной разведки Джеймс Клэппер добавил, что у России богатая история вмешательства в выборы.
"У русских богатая история вмешательства в выборы. Собственные и в других странах. Это восходит назад, к 60-м годам прошлого столетия, к зениту "холодной войны", - сказал он.
По его словам, США "никогда не сталкивались со столь агрессивной или прямой кампанией по вмешательству в избирательный процесс".
Отметим, сегодня должны предоставить секретный доклад о вмешательстве России в выборы в США Бараку Обаме, а завтра - Дональду Трампу.
Отметим, сам Трамп сомневается в причастности России к кибератакам.
Источник: korrespondent.net
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