Геращенко: Министры должны получать сто тысяч гривен

Нардеп и советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что зарплаты у министров должны быть сто тысяч гривен.
"Я считаю, что зарплата министра должна быть в районе 100 тысяч гривен. Это хотя бы как-то соответствовало общему уровню ситуации в Украине", - сказал нардеп в эфире 112 Украина.
По его словам, украинцам стоит понять, что тысяча долларов зарплаты у премьер-министра - "это просто фейк".
"И зарплата госслужащего должна быть достаточно высока, чтобы могли приходить на работу профессионалы, юристы, экономисты, специалисты, которые работали бы, не получая зарплату в конвертах или придумывая себе где, откуда, с кого взять взятки, а которые бы поработали на зарплату. Другого пути просто не существует", - убежден он.
Накануне госсекретарь правительства назвал размеры зарплат в Кабмине: работники секретариата Кабмина получают от 9 до 12 тысяч гривен в месяц, руководители департаментов − от 12 до 15 тысяч гривен.
Также напомним, что зарплата сотрудников прокуратуры в Украине в 2017 году будет увеличена на 61 процент.
В то же время средняя номинальная зарплата работника в Украине составляет около 5,3 тысяч гривен.
Источник: korrespondent.net
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