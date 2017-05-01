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05. 01. 2017

США поддержали переговоры по Сирии в Астане

Американский госсекретарь Джон Керри заявил, что США поддерживают переговоры по Сирии в Астане.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

Керри отметил, что надеется на продвижение по итогам встречи.

Напомним, переговоры по Сирии в Астане назначены на 23 января. Результатом новых переговоров может стать "дорожная карта" по разрешению конфликта.

При этом девять сирийских оппозиционных групп отказались от мирных переговоров по Сирии, которые должны пройти в Астане.

Источник: korrespondent.net

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