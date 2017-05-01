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05. 01. 2017

Маккейн: Об угрозах РФ должны знать все американцы

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что каждый гражданин США должен знать об угрозах, исходящих со стороны России.

Сегодня сенатский комитет приступил к слушаниям, посвященным расследованию киберугроз со стороны иностранных государств в адрес США. В ходе него разведка США обвинила Россию в кибератаках.

"Не существует более важного вопроса национальной безопасности для США, чем возможность провести свободные и честные выборы без постороннего вмешательства. Поэтому конгресс должен отложить партийные разногласия, следовать фактам и работать вместе для выработки комплексных решений, защиты и возможного ответа на кибератаки", - сказал Маккейн.

При этом он отметил, что расследования не преследует цели пересмотреть итоги президентских выборов.

Накануне Маккейн назвал кибератаки России в США актом войны.

Источник: korrespondent.net

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