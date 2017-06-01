У Обамы ответили на заявление Турции о присутствии США на базе Инджирлик

Ограничение доступа США к турецкой базе Инджирлик негативно скажется на сотрудничестве Вашингтона и Анкары в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест, передает РИА Новости.

"Я думаю, что угроза ограничить наш доступ к базе Инджирлик потенциально может подорвать поддержку, которую мы могли бы оказать", – сказал он, выразив надежду, что этого не произойдет.

По словам Эрнеста, "Турция является критически важным союзником НАТО и Вашингтон предлагает ей дополнительную помощь в поддержании их усилий против ИГ сейчас".



Турция разрешила немецким парламентариям посещать авиабазу Инджирлик

Напомним, ранее Турция поставила под вопрос присутствие коалиции США на базе Инджирлик.

Авиабаза Инджирлик используется ВВС США и Турции. На ней базируются самолеты ряда стран, входящих в международную коалицию во главе с США и участвующих в воздушной операции против ИГ.

Источник: korrespondent.net