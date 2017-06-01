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06. 01. 2017

У Обамы ответили на заявление Турции о присутствии США на базе Инджирлик

 
Ограничение доступа США к турецкой базе Инджирлик негативно скажется на сотрудничестве Вашингтона и Анкары в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест, передает РИА Новости.
 
"Я думаю, что угроза ограничить наш доступ к базе Инджирлик потенциально может подорвать поддержку, которую мы могли бы оказать", – сказал он, выразив надежду, что этого не произойдет.
 
По словам Эрнеста, "Турция является критически важным союзником НАТО и Вашингтон предлагает ей дополнительную помощь в поддержании их усилий против ИГ сейчас".

Турция разрешила немецким парламентариям посещать авиабазу Инджирлик
 
Напомним, ранее Турция поставила под вопрос присутствие коалиции США на базе Инджирлик.
Авиабаза Инджирлик используется ВВС США и Турции. На ней базируются самолеты ряда стран, входящих в международную коалицию во главе с США и участвующих в воздушной операции против ИГ.

Источник: korrespondent.net

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