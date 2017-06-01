Трамп выбрал кандидата на пост главы нацразведки

Избранный президент США Дональд Трамп принял решение выдвинуть бывшего сенатора от штата Индиана Дэниела Коутса на пост директора национальной разведки, сообщает Reuters.

73-летней Коутс более 10 лет занимал должность сенатора штата Индиана. До этого Коутс проработал четыре срока в нижней палате конгресса США.





Названа дата первой пресс-конференции Трампа В период президентства Джорджа Буша-младшего Коутс был послом США в Германии. Кроме того, он входил в комитет сената по разведке.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен сократить численность спецслужб США, в том числе ЦРУ и Офис директора национальной разведки.

Источник: korrespondent.net