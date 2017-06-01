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06. 01. 2017

Трамп выбрал кандидата на пост главы нацразведки

 
Избранный президент США Дональд Трамп принял решение выдвинуть бывшего сенатора от штата Индиана Дэниела Коутса на пост директора национальной разведки, сообщает Reuters.
 
73-летней Коутс более 10 лет занимал должность сенатора штата Индиана. До этого Коутс проработал четыре срока в нижней палате конгресса США.
 
В период президентства Джорджа Буша-младшего Коутс был послом США в Германии. Кроме того, он входил в комитет сената по разведке.

Названа дата первой пресс-конференции Трампа
 
Ранее сообщалось, что Трамп намерен сократить численность спецслужб США, в том числе ЦРУ и Офис директора национальной разведки.

Источник: korrespondent.net

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