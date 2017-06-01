Мороз и снег: Нацполиция дала советы водителям

Нацполиция просит водителей быть осторожными в связи с ухудшением погодных условий в Украине с 6 января. Об этом говорится в сообщении на сайте Управления безопасности дорожного движения.
"В частности, не забывайте о зарядном устройстве к мобильному, горячих напитках в термосе, запишите номера телефонов оперативных и аварийных служб", – отмечается в сообщении.
Кроме стандартных предметов, (аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, баллонного ключа, буксировочного троса, запасного колеса и домкрата), в сильные морозы не лишними будут комплект теплой одежды, фонарь на батарейках, провода "прикуривания", скребок для стекла и щетка, свечи, спички, небольшая лопата.
Кроме того, водителей просят помогать тем, кто попал в трудную ситуацию.
"Отправляясь в дорогу, водителям следует проверить соответствующее укомплектование авто, техническое состояние транспортного средства, позаботиться о запасе топлива", –говорится в сообщении.
Непогода в Украине: снег засыпал Закарпатье
По информации Гидрометцентра, с 6 января в Украине произойдет резкое снижение температуры воздуха. Местами температура понизится до 20-26 градусов мороза, днем до 11-17 градусов мороза. Погода на Рождество ожидается очень снежной – наметет до 30 сантиметров снега.
Источник: korrespondent.net
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