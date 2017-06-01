Поезд Интерсити сломался во время пути в Трускавец

На подъезде к Львову сломался поезд Интерсити №743 сообщением Дарница – Трускавец (следующий через Киев и Львов), в связи с чем, он опаздывает уже на полтора часа, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщили агентству пассажиры поезда, он сломался в пути, не доехав порядка 40км. до Львова. В поезде нет электричества и постепенно снижается температура.

Пассажирам сообщили о том, что ведутся ремонтные работы. Точных данных о сроках ремонта нет. Когда поезд продолжит путь неизвестно.



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Напомним, ранее новый поезд Интерсити+ сообщением Киев – Перемышль сбил пенсионера.

Источник: korrespondent.net