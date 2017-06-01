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06. 01. 2017

Поезд Интерсити сломался во время пути в Трускавец

 
На подъезде к Львову сломался поезд Интерсити №743 сообщением Дарница – Трускавец (следующий через Киев и Львов), в связи с чем, он опаздывает уже на полтора часа, сообщает Интерфакс-Украина.
 
Как сообщили агентству пассажиры поезда, он сломался в пути, не доехав порядка 40км. до Львова. В поезде нет электричества и постепенно снижается температура.
 
Пассажирам сообщили о том, что ведутся ремонтные работы. Точных данных о сроках ремонта нет. Когда поезд продолжит путь неизвестно.

Интерсити запускает новый поезд Киев - Кривой Рог
 
Напомним, ранее новый поезд Интерсити+ сообщением Киев – Перемышль сбил пенсионера.

Источник: korrespondent.net

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