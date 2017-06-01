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06. 01. 2017

Полиция Израиля во второй раз допросила Нетаньяху

Правоохранительные органы Израиля во второй раз допросили премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции, передает Reuters.

Отмечается, что допрос проходил в резиденции Нетаньяху и длился пять часов.

Как сообщал Корреспондент.net, генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит распорядился, чтобы полиция начала уголовное расследование по двум делам, связанным с Нетаньяху. 

Полиция в Израиле допросила жену Биньямина Нетаньяху

Премьера Израиля и членов его семьи подозревают в коррупции.

Источник: korrespondent.net

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