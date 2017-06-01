Полиция Израиля во второй раз допросила Нетаньяху

Правоохранительные органы Израиля во второй раз допросили премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции, передает Reuters.

Отмечается, что допрос проходил в резиденции Нетаньяху и длился пять часов.

Как сообщал Корреспондент.net, генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит распорядился, чтобы полиция начала уголовное расследование по двум делам, связанным с Нетаньяху.



Полиция в Израиле допросила жену Биньямина Нетаньяху

Премьера Израиля и членов его семьи подозревают в коррупции.

Источник: korrespondent.net