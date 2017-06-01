Поломка в пути: поезд Интерсити Дарница – Трускавец возобновил движение

Поезд Интерсити №743 сообщением Дарница – Трускавец возобновил движение и скоро прибудет во Львов, сообщает Интерфакс-Украина.

По состоянию на 00.13 6 января поезд возобновил движение, после проведения необходимых ремонтных работ. В скором времени он прибудет во Львов.



В Нью-Йорке поезд сошел с рельсов: более 100 пострадавших

Ранее сообщалось, что вечером 5 января на подъезде к Львову сломался поезд Интерсити №743 сообщением Дарница – Трускавец (следующий через Киев и Львов).

Источник: korrespondent.net