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06. 01. 2017

Тереза Мэй встретится с Трампом в США весной

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй весной посетит США для встречи с избранным президентом Дональдом Трампом. Об этом Agence France-Presse сообщили в британском правительстве.

Сотрудники администрации Мэй в декабре приезжали в США, чтобы встретиться с представителями команды Трампа и договориться о визите.

"Мы рады, что оказались способны сделать, чтобы это случилось. Премьер-министр рассчитывает, что посетит нового президента этой весной", – сообщили в правительстве Великобритании.

Точная дата встречи пока не называется..

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Напомним, Трамп победил на выборах президента США 8 ноября. Инаугурация президента США пройдет 20 января.

Источник: korrespondent.net

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