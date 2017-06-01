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06. 01. 2017

Матиос отчитался о работе военной прокуратуры

 
В 2016 году следователи военной прокуратуры направили в суд 285 обвинительных актов в отношении 329 человек в рамках производств о коррупции. Об этом сообщил главный военной прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook.
 
"Всеми следователями военной прокуратуры (144 военных следователя – не путать с 500 детективами НАБУ), кроме других более 3 тыс. расследованных и направленных в суд производств, за весь 2016 в суд направлено 285 обвинительных актов по факту получения или предоставления неправомерной выгоды в отношении 329 человек", – написал он.
 
Также Матиос сообщил, что в 2016 году суды вынесли 131 обвинительный приговор, в результате чего были осуждены 135 человек.
 
 
Как сообщал Корреспондент.net, в Одессе чиновника Минобороны задержали за взятку в 350 тысяч гривен.

Источник: korrespondent.net

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