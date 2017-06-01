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06. 01. 2017

Ирак открыл второй фронт борьбы с ИГ

Армия Ирака открыла второй фронт борьбы с террористической группировкой "Исламское государство". Об этом сообщил представитель командования иракской армии, передает Al Jazeera.

Второе направление борьбы с ИГ открывается на западе провинции Анбар, граничащей с Сирией. Основной удар правительственных сил будет направлен на три расположенных в этом регионе города: Ана, Эль-Каим и Рава.

В операции принимают участие 7-я бригада армии Ирака, отряды полиции провинции Анбар и ополчения местных племен.

Новая военная кампания также нацелена на полное блокирование дорог, проложенных в пустынной местности в направлении Мосула.

Напомним, в настоящее время правительственные войска Ирака проводят операцию по освобождению от ИГ второго по величине города страны – Мосула.

Мосул за неделю покинули 13 тысяч человек

Как сообщал Корреспондент.net, военная операция по освобождению Мосула началась в октябре этого года. Поддержку с воздуха иракским военным оказывает авиация стран, входящих в возглавляемую США коалицию.

Источник: korrespondent.net

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