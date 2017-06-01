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06. 01. 2017

Керри объявил о завершении политической карьеры

 
Госсекретарь США Джон Керри заявил, что после своей отставки 20 января завершит карьеру государственного служащего, передает РИА Новости.
 
"Моя карьера на государственной службе окончена", – сказал Керри на пресс-конференции в Вашингтоне.
 
73-летний Керри занимает пост госсекретаря с февраля 2013 года и уходит в отставку вместе с администрацией Барака Обамы.
 
Керри почти три десятилетия был сенатором от Массачусетса. В 2004 году он был кандидатом Демократической партии в президенты США, но уступил Джорджу Бушу-младшему, который переизбрался на второй срок.

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Напомним, ранее Керри посоветовал избранному президенту Дональду Трампу обращаться за советом к Госдепартаменту.

Источник: korrespondent.net

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