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06. 01. 2017

Канада передала Украине 11 тонн гумпомощи

 
Канада 4 января отправила в Украину 11 тон гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
 
"4 января 2017 года Конгрессом Украинских Канады, совместно с канадской компанией "Сaravan Logиstics", а также канадскими общественными организациями "Ukraine Appeal", GlobalFire, Global Medic и Лигой Украинцев Канады были собраны и отправлены в Украину 11 тонн гуманитарной помощи, состоящий из медицинского оборудования и средств пожаротушения", – говорится в сообщении.
 
Груз будет передан в больницы и пожарные станции на востоке Украины, в частности в Мариуполе.
 
Отмечается, что эти меценаты уже четвертый раз отправляют гумпомощь Украине.
 
"Собранное в январе 2017 года украинской общиной Канады оборудование позволит улучшить качество оказания первой медицинской помощи пострадавшим в результате российской агрессии, а также повысит эффективность борьбы с пожарами", – отметили в МИД.

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Источник: korrespondent.net

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