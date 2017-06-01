Канада передала Украине 11 тонн гумпомощи

Канада 4 января отправила в Украину 11 тон гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"4 января 2017 года Конгрессом Украинских Канады, совместно с канадской компанией "Сaravan Logиstics", а также канадскими общественными организациями "Ukraine Appeal", GlobalFire, Global Medic и Лигой Украинцев Канады были собраны и отправлены в Украину 11 тонн гуманитарной помощи, состоящий из медицинского оборудования и средств пожаротушения", – говорится в сообщении.

Груз будет передан в больницы и пожарные станции на востоке Украины, в частности в Мариуполе.



Отмечается, что эти меценаты уже четвертый раз отправляют гумпомощь Украине.





Папа Римский отправит украинцам шесть миллионов евро "Собранное в январе 2017 года украинской общиной Канады оборудование позволит улучшить качество оказания первой медицинской помощи пострадавшим в результате российской агрессии, а также повысит эффективность борьбы с пожарами", – отметили в МИД.

Ранее сообщалось, что ООН и Красный Крест выделят на проекты Донбасса 274 миллиона долларов.

Источник: korrespondent.net