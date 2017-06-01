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06. 01. 2017

Четырех заключенных из Гуантанамо передали Саудовской Аравии

 
США перевели в Саудовскую Аравию четырех заключенных Гуантанамо, сообщил Пентагон в четверг, 5 января.
 
"США признательны руководству Королевства Саудовская Аравия за его гуманитарный жест и намерение поддержать усилия США по закрытию исправительного учреждения Гуантанамо", – говорится в сообщении.
 
В заключении остаются 55 человек. Из оставшихся заключенных, 19 прошли через процедуру оценки рисков безопасности и могут быть переданы аналогичным образом.
 
Напомним, ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не считает нужным освобождать заключенных Гуантанамо.

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Спецтюрьма в Гуантанамо была создана в 2002 году предыдущей администрацией США во главе с Джорджем Бушем-младшим. В этом лагере содержатся лица, захваченные в ходе операции в Афганистане и других антитеррористических рейдов.

Источник: korrespondent.net

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