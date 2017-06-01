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06. 01. 2017

Спецслужбы США нашли связь между РФ и WikiLeaks

Разведывательные службы США утверждают, что они якобы нашли посредников между Россией и сайтом WikiLeaks, передавших документы Демократической партии США для публикации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с содержанием доклада, который накануне был передан президенту США Бараку Обаме.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест сообщил, что представители американской разведки доложили Обаме подробности, связанные с предполагаемой хакерской атакой со стороны России во время избирательной кампании.

Аналогичный доклад, содержащий секретную информацию, будет представлен членам Конгресса.

6 января избранный президент Дональд Трамп также встретится с представителями разведки, которые проведут для него специальный брифинг на эту тему.

Несекретная версия доклада будет распространена на следующей неделе.

Маккейн: Кибератаки России в США − акт войны

Напомним, США обвинили Россию в причастности к кибератакам в США во время выборов. 29 декабря Барак Обама объявил о новых санкциях против РФ за вмешательство в выборы и выдворил из страны 35 российских дипломатов.

Источник: korrespondent.net

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