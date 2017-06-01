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06. 01. 2017

Чад объявил границу с Ливией зоной военной операции

 
Власти Чада объявили пограничные с Ливией районы зоной военной операции из-за угрозы проникновения в страну исламистских боевиков, которые были разгромлены в ливийском Сирте, передает Reuters.
 
"Некоторые изолированные группировки собрались на юге Ливии, то есть на нашей северной границе. Потенциально они представляют серьезную угрозу проникновения в нашу страну", –сказал премьер-министр Чада Альберт Пахими Падаке.
 
На границу с Ливией будут направлены войска Чада.

В Чаде войска правительства ликвидировали 117 сторонников Боко Харам
 
Ранее сообщалось, что США завершили операцию против "Исламского государства" в Ливии.

Источник: korrespondent.net

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