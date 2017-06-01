Чад объявил границу с Ливией зоной военной операции

Власти Чада объявили пограничные с Ливией районы зоной военной операции из-за угрозы проникновения в страну исламистских боевиков, которые были разгромлены в ливийском Сирте, передает Reuters.

"Некоторые изолированные группировки собрались на юге Ливии, то есть на нашей северной границе. Потенциально они представляют серьезную угрозу проникновения в нашу страну", –сказал премьер-министр Чада Альберт Пахими Падаке.

На границу с Ливией будут направлены войска Чада.



В Чаде войска правительства ликвидировали 117 сторонников Боко Харам

Ранее сообщалось, что США завершили операцию против "Исламского государства" в Ливии.

Источник: korrespondent.net