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06. 01. 2017

Байден в январе может посетить Украину – СМИ

 
Вице-президент США Джо Байден планирует посетить Украину 15 января. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
 
"Ориентировочная дата визита Байдена в Киев – 15 января", – сказал собеседник.
 
Других подробностей визита вице-президента США он не сообщил.

Байден передумал участвовать в следующей президентской гонке
 
Напомним, в середине декабря президент Петр Порошенко проинформировал Байдена о ситуации на Донбассе.

Источник: korrespondent.net

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