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06. 01. 2017

Трамп пригрозил высокими пошлинами Toyota Motor

Избранный президент США Дональд Трамп призвал японскую компанию Toyota Motor построить завод на территории его страны, а не в Мексике, как планировалось изначально. Об этом он написал в Twitter.

В противном случае политик пообещал ввести высокие пошлины на импорт продукции автоконцерна.

"Toyota Motor объявила, что построит завод в Бахе (Мексика) для того, чтобы собирать автомобили Corolla для США. Ничего не выйдет! Стройте завод в США или платите большие пошлины на границе", – написал Трамп.

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 января 2017 г.

Напомним, во время предвыборной кампании Трамп обещал заставить Apple вернуть производство на территорию США. 

Источник: korrespondent.net

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