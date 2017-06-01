Итоги 05.01: Успех в теннисе и укрепление гривны

Разведка США обвинила РФ в причастности к кибератакам

Американская разведка обвинила высокопоставленные официальные российские лица в санкционировании хакерских атак, которые были направлены на президентские выборы в США.

"Мы считаем, что только самые высокопоставленные официальные лица в России могли санкционировать недавнее хищение и огласку данных, связанных с выборами в США", – сказали в разведке.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что каждый гражданин США должен знать об угрозах, исходящих со стороны России.

Российский рубль укрепился до максимума за полтора года

В России курс доллара упал ниже 60 рублей впервые с июля 2015 года. По состоянию на 14.20 5 января доллар упал до отметки 59,61 рубля за доллар.



Последний раз доллар ниже 60 рублей опускался 31 июля 2015 года. Тогда курс доллара достиг на минимуме значения 59,88 рубля за доллар.



Падение курса валют произошло на фоне повышения цены нефти марки Brent на бирже ICE.

Украинская теннисистка обыграла первую ракетку мира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла лучшую теннисистку мира немку Анжелик Кербер в четвертьфинале хардового турнира в Брисбене, обыграв ту в трех партиях – 6:4, 3:6, 6:3.

В Турции вынесли первый приговор по делу о попытке госпереворота

В Турции за причастность к попытке военного переворота летом 2016 года двух военных приговорили в пожизненному заключению. Этот судебный приговор стал первым для участников июльского путча.

Экс-полковника и майора обвинили в связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом.

Нацсовет выдал "1+1" бланк лицензии

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания выдал телеканалу 1+1 лицензию на аналоговое вещание. Глава Нацсовета Юрий Артеменко продемонстрировал на брифинге соответствующий документ. "Бланк подписан, и руководство телеканала может его забрать уже сейчас", – сказал он.

Гривна укрепилась на межбанке

Гривна на межбанковском валютном рынке значительно подорожала второй день подряд. К концу торгов 5 января средневзвешенный курс доллара снизился до 26,29 грн по сравнению с 26,69 грн на момент закрытия рынка в среду.

Генштаб готовит мобилизацию офицеров запаса

В этом году в ряды украинской армии будут призывать офицеров запаса – тех, кто закончил военные кафедры вузов, но не служил ранее. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления персоналом Генерального штаба ВСУ полковник Марк Андрусяк.

"Это, будем так говорить, аналог срочной военной службы, но к ней будут привлекаться граждане Украины в возрасте до 43 лет, которые окончили кафедры военной подготовки, получили офицерское звание младшего лейтенанта запаса и которые не проходили военной службы", –сообщили в Минобороны.

Источник: korrespondent.net