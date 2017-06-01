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06. 01. 2017

Байден - Трампу: Повзрослей, Дональд

Американский вице-президент Джозеф Байден посоветовал избранному президенту США Дональду Трампу повзрослеть.
 
Таким образом политик прокомментировал высказывания Трампа в Twitter.

"Повзрослей, Дональд, повзрослей. Пора становиться взрослым. Покажи, на что ты способен", - сказал Байден в эфире телеканала PBS.

Накануне сообщалось, что в январе Байден может посетить Украину.

Источник: korrespondent.net

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