Байден - Трампу: Повзрослей, Дональд

Американский вице-президент Джозеф Байден посоветовал избранному президенту США Дональду Трампу повзрослеть.

Таким образом политик прокомментировал высказывания Трампа в Twitter.

"Повзрослей, Дональд, повзрослей. Пора становиться взрослым. Покажи, на что ты способен", - сказал Байден в эфире телеканала PBS.

Накануне сообщалось, что в январе Байден может посетить Украину.

Источник: korrespondent.net