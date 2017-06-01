В Германии горел лагерь для беженцев

В немецком Хефельхоф вечером 5 января горел лагерь для беженцев, передает Zeit Online.

Сообщается о , как минимум, 57 пострадавших, причем один из них серьезно.

Отмечается, что одно из зданий почти полностью сгорело. При этом причина возникновения пожара пока неизвестна.

Тем не менее, полиция не исключает, что его спровоцировали по неосторожности сами беженцы, задержаны пять подозреваемых.

Всего в этом лагере проживают около 500 беженцев.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2016 года число преступлений, совершаемых мигрантами в Германии, сократилось на четверть.

Также напомним, что вчера север Германии пострадал от наводнений.