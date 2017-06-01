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06. 01. 2017

Турция заявила об уничтожении десятков боевиков ИГ

Турецкая авиация уничтожила на севере Сирии не менее 32 боевиков "Исламского государства", заявили в генштабе Турции.

Утверждается, что турецкие самолеты и силы силы сирийской оппозиции атаковали 21 цель в районе сирийских городов Эль-Баб и Бзага. В результате были уничтожены здания и автомобили террористов.

Авиаудары были нанесены в рамках операции Щит Евфрата, начатой более четырех месяцев назад для того, чтобы не допустить боевиков ИГ к турецкой границе, а также для того, чтобы препятствовать бойцам Курдской рабочей партии (КРП) закрепиться в этих районах.

Недавно Россия нанесла первые авиаудары в поддержку Турции в Сирии.

Также напомним, что вчера в Сирии произошел первый теракт после объявленного 30 декабря перемирия.

Источник: korrespondent.net

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